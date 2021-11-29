В Кремле рассказали о дальнейших шагах в связи с омикрон-штаммом

Дальнейшие шаги будут зависеть от выводов ученых о заразности штамма, последствиях и вакцинах, которые смогут застраховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что дальнейшие меры из-за появления нового штамма коронавируса в России будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности. Об этом передает РИА Новости .

По словам Пескова, весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько опасен вирус.

«В данном случае вы знаете, что эта информация анализируется в правительственном штабе: весьма оперативно были приняты решения о закрытии некоторых направлений на въезд в Россию», — отметил Песков.

По его словам, дальнейшие шаги будут зависеть от выводов ученых о заразности штамма, последствиях и вакцинах, которые смогут застраховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни.

Напомним, ВОЗ рекомендовала готовиться к усилению ограничений из-за нового омикрон-штамма.