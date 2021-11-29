В бане, где пожилой рязанец покончил с собой, обнаружили тайник с боеприпасами

Там находились гранаты, патроны и обрез винтовки.

В бане, где нашли тело 66-летнего рязанца, обнаружили тайник с боеприпасами. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили « КП-Рязань » со ссылкой на Следственный комитет.

Трагедия случилась в селе Кистенево в субботу, 27 ноября. По предварительной информации, мужчина застрелился. Как отметили родственники погибшего, этому предшествовали мучительные головные боли, которые появились у пенсионера после инсульта. Из-за этого он не раз говорил о самоубийстве.

В бане следователи нашли тайник с боеприпасами. Там находились гранаты, патроны и обрез винтовки.

«Во время проверки мы выясним, откуда у погибшего обрез винтовки, а также боеприпасы, — рассказывает руководитель Шиловского МСО СУ С. К. России по Рязанской области Алексей Минашкин. — Возможно, мужчина был так называемым копателем, или это боеприпасы из заброшенной воинской части, которая находится недалеко. Проверка продолжается»

Фото «КП-Рязань»