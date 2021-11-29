Появилось видео с виновницей ДТП на улице Спортивной

Напомним, авария случилась в воскресенье, 28 ноября, в 10:30 вблизи здания областного суда.

В Сети появилось видео с виновницей ДТП на улице Спортивной. Кадры в понедельник, 29 ноября, опубликовал telegram-канал RZN_Life.

Судя по видео, кадры сделаны сразу после аварии. Очевидцы предположили, что девушка была под наркотиками. В пресс-службе УМВД заверили, что девушка была трезва.

Напомним, авария случилась в воскресенье, 28 ноября, в 10:30 вблизи здания областного суда.