Момент драки рязанца с охранниками ТЦ «Премьер» из-за QR-кода попал на видео

Момент драки рязанца с охранниками ТЦ «Премьер» из-за QR-кода попал на видео. Соответствующий ролик с камер видеонаблюдения предоставили редакции РЗН. инфо.

Момент драки рязанца с охранниками ТЦ «Премьер» из-за QR-кода попал на видео. Соответствующий ролик с камер видеонаблюдения предоставили редакции РЗН. инфо.

На кадрах видно, как мужчина провожает девушку внутрь здания, а сам остается снаружи. Затем он бьет охранника по лицу головой и роняет его на пол.

Ранее в соцсетях публиковали видео с последствиями конфликта, на котором мужчину «скрутили» охранники. Очевидцы сообщили, что это произошло из-за отсутствия QR-кода. В полицию заявлений не поступало.