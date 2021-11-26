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Рязанец, которого «заломали» в торговом центре, ударил охранника головой в лицо
По словам собеседника РЗН. инфо, на видео попал только «финал происшествия».

Рязанец которого «заломали» в торговом центре «Премьер», ударил охранника головой в лицо. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.

По словам собеседника РЗН. инфо, на видео попал только «финал происшествия».

«Поскольку торговый центр оснащен системой видеонаблюдения, на данный момент известно, как разворачивались события в действительности, начиная с момента входа молодого человека в ТРЦ», — отметили в «Премьере».

Представитель торгового центра заявил, что посетитель был возбужден, грубил контролеру, из-за чего пригласили охранника. Посетитель ударил его головой в лицо.

«Охрана была вынуждена оперативно пресечь агрессивные действия мужчины. Также был вызван наряд Росгвардии», — отметили в торговом центре.

Напомним, инцидент попал на видео. Произошедшее прокомментировали очевидцы и полиция.