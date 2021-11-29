Мэрия объяснила уход врача-педиатра и отсутствие процедурного кабинета в рязанской поликлинике

Напомним, местные жители начали сбор подписей, чтобы вернуть врача Александра Денисова. В мэрии сообщили, что его возвращение в филиал поликлиники № 2 не планируется.

Мэрия объяснила ситуацию с уходом врача-педиатра и отсутствием процедурного кабинета в филиале поликлиники № 2 в Соколовке. Об этом сообщили в администрации города в ответе на запрос РЗН.инфо.

Напомним, местные жители начали сбор подписей, чтобы вернуть врача Александра Денисова. В мэрии сообщили, что его возвращение в филиал поликлиники № 2 не планируется.

«Фельшер Денисов работал в детском отделении в Соколовке временно, из-за того, что участковый педиатр уволилась из-за болезни ребенка. Его возвращение не планируется, так как фельдшер должен быть под руководством заведующего педиатрического отделения, врача-педиатра. Сейчас в поликлинике в Соколовке ведет прием врач с большим стажем работы, а Денисов переведен в филиал на улице Кальной», — пояснили в мэрии.

В ведомстве добавили, что к филиалу поликлиники прикреплено 1644 детей и объяснили, почему в в ней до сих пор нет процедурного кабинета.

«Детская поликлиника № 2 арендует у поликлиники № 12 кабинет приема врача-педиатра участкового. Организовать в ней прививочный кабинет и кабинет забора крови не представляется возможным. Дети осматриваются и вакцинируются в садах и школах», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что сдать анализы, сделать прививки и одновременно пройти осмотр врачей-специалистов можно в отделении здорового ребенка в филиале поликлиники на улице Фрунзе, дом № 2.