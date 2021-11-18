\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
Птн, 19
Сбт, 20
ЦБ USD 72.6 -0.22 19/11
ЦБ EUR 82.26 -0.1 19/11
Нал. USD 72.75 / 73.75 16:31
Нал. EUR 82.6 / 83.45 16:31
Новости
Публикации
Три причины открыть ИИС до конца 2021 года
О том, почему выгодно открывать ИИС именно в конце года...
4 часа назад
271
На берегу Оки около Рязани хотят построить песчаный карьер. Жители бли...
В окрестностях Рязани разворачивается очередная схватка...
16 ноября 18:11
2 541
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
12 ноября 15:55
3 853
Семилетний рязанец не пошел в сентябре в школу из-за запоя отца
О проблеме рассказали соседи семьи бывшего индивидуальн...
12 ноября 11:35
9 919
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Жители Соколовки собирают подписи, чтобы вернуть педиатра и процедурный кабинет в филиал поликлиники
Горожане пояснили, что постоянного врача перевели в основную поликлинику в разгар сезона простуды и ОРВИ. Теперь в их филиале начинающий специалист, который из-за загруженности не справляется с потоком пациентов.

Жители Соколовки начали сбор подписей, чтобы вернуть в филиал поликлиники № 2 детского врача педиатра. Об этом они рассказали РЗН.инфо.

На момент написания статьи рязанцы собрали 99 подписей (копии документов находятся в редакции — прим. ред.). Горожане пояснили, что постоянного врача перевели в основную поликлинику в разгар сезона простуды и ОРВИ. Теперь в их филиале начинающий специалист, который из-за загруженности не справляется с потоком пациентов.

«В районе четыре поселка и в них проживают 2000 детей. Поэтому, чтобы успеть принять всех, в поликлинике должны работать два врача педиатра», — пояснили горожане.

По словам местных жителей, к прежнему врачу Александру Денисову дети привыкли и с удовольствием ходили на прием.

«Александр Денисов назначал лекарственные препараты не только по симптоматике заболевания, но и учитывая заболевания каждого ребенка в отдельности. Соответственно новому доктору нужно время, чтобы детально изучить каждого ребенка. Это время очень дорого и для родителей, и для детей. Мы обращались коллективно к главврачу детской Поликлиники № 2, писали в минздрав региона, но все наши попытки были проигнорированы», — посетовали рязанцы.

Пока родителям, чьи дети не могут попасть из-за большой очереди на прием, приходится возить больных детей в основной филиал поликлиники. Сдавать анализы они едут в еще один филиал, а на процедуры в третий (улицы Циолковского, Фрунзе и Урицкого). До города из поселка Соколовка можно добраться только на маршрутке № 49. Практически всегда она мгновенно заполняется, поэтому поездка для родителей с больными детьми превращается в испытание.

Жители Соколовки добавили, что в детском отделении поликлиники № 2 также не хватает процедурного кабинета. По их словам, раньше комната для прививок и забора анализа была, но на ее месте сделали подсобку.

Пока же рязанцы продолжают собирать подписи, они встречались с депутатами областной думы, которые обещали рассказать об их проблеме министру регионального здравоохранения Андрею Прилуцкому. Однако о ситуации, сложившейся с филиалом детской поликлиники в Соколовке, региональный минздрав знает. Рязанцы рассказали о ней в официальном аккаунте рязанской мэрии. Там ответили, что вопрос переслали профильному ведомству.

Редакция также направила официальный запрос в областной минздрав.