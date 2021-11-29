Губернатор Кемеровской области ввел режим ЧС из-за аварии на шахте «Листвяжная»

Распоряжение вступило в силу с 25 ноября.

В Кемеровской области ввели режим ЧС из-за аварии на шахте «Листвяжная». В понедельник, 29 ноября, соответствующее распоряжение губернатора опубликовали на сайте правительства Кузбасса.

В четверг, 25 ноября, на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В тот момент под землей находились 285 человек. По предварительной информации, причиной задымления стал взрыв метана. Погиб 51 человек — 46 шахтеров и пять горноспасателей, которые спустились за пострадавшими.

В результате ЧП губернатор ввел режим чрезвычайной ситуации. Оно вступило в силу с 25 ноября.

«Ввести на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — „Чрезвычайная ситуация“. Установить для сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региональный уровень реагирования», — говорится в документе.