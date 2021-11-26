В Москве экстренно госпитализировали Александра Градского
Артист внезапно почувствовал себя плохо. Его увезли в больницу из дома.
В Москве экстренно госпитализировали Александра Градского. Об этом сообщил «
Отмечается, что артист внезапно почувствовал себя плохо. Его увезли в больницу из дома.
Медики подозревают у музыканта инсульт.
Сын Градского не смог прокомментировать госпитализацию.
«Не могу комментировать. Не могу и не хочу, извините», — сказал Даниил Градский.
По предварительной информации, сейчас он без сознания, его состояние оценивается как тяжелое.