В Москве экстренно госпитализировали Александра Градского

Артист внезапно почувствовал себя плохо. Его увезли в больницу из дома.

В Москве экстренно госпитализировали Александра Градского. Об этом сообщил « Пятый канал ».

Отмечается, что артист внезапно почувствовал себя плохо. Его увезли в больницу из дома.

Медики подозревают у музыканта инсульт.

Сын Градского не смог прокомментировать госпитализацию.

«Не могу комментировать. Не могу и не хочу, извините», — сказал Даниил Градский.

По предварительной информации, сейчас он без сознания, его состояние оценивается как тяжелое.