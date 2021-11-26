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ВОЗ проведет срочное совещание из-за нового штамма COVID-19
Мутацию выявили в Ботсване.

Всемирная организация здравоохранения проведет в пятницу, 26 ноября, срочное совещание из-за выявленного нового штамма COVID-19. Об этом сообщила «Газета.Ru».

На собрании представители организации планируют обсудить защиту вакцинации от нового штамма, а также способы лечения в таких случаях. В ВОЗ отметили, что отслеживают новую мутацию.

«Мы пока мало что знаем об этом. Что мы действительно знаем, так это то, что этот вариант имеет большое количество мутаций. И обеспокоенность заключается в том, что когда у вас так много мутаций, это может повлиять на поведение вируса», — отметила Мария Ван Керхов, технический руководитель ВОЗ по COVID-19.

Ранее Daily Mail сообщал, что британские ученые предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, содержащего 32 мутации. Они заявляли, что у него больше изменений в спайковом белке, чем у других вариантов COVID-19. Позже стало известно, что в России новый штамм не выявили.