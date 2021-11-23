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Суд вновь отложил рассмотрение апелляции рязанской мэрии по делу о «французской» школе
Заседание по рассмотрению апелляции назначили на 22 декабря.

Арбитражный апелляционный суд в Туле отложил рассмотрение жалобы администрации Рязани на решение суда о передаче здания «французской» школы № 6 рязанской епархии. Об этом говорится в картотеке суда.

Заседание по рассмотрению апелляции назначили на 22 декабря.

Напомним, права на историческое здание Рязанская епархия заявила весной 2020 года. В начале лета, по решению арбитражного суда, администрация города должна была передать здание школы. Руководство школы и рязанская мэрия обжаловали решение.