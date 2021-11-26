Погибшая около рюмочной в Рязани женщина стала жертвой наркомана

Женщину поранили ножом в шею. Она умерла от потери крови.

Женщина, погибшая около рюмочной в Рязани, стала жертвой наркомана. Об этом пишут «Рязанские новости» со ссылкой на работницу продуктового магазина, расположенного в соседнем помещении.

Накануне женщину допросили в качестве понятой. По ее словам, подозреваемый ударил потерпевшую на улице у рюмочной. Он поранил ее ножом в шею и повредил артерию. Женщина умерла от потери крови.

По словам сотрудницы магазина, конфликта и громких криков не было. Рюмочную закрыли до конца недели.

Напомним, убийство произошло вечером 23 ноября. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в убийстве задержали.