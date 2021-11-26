Подозреваемого в убийстве в рязанской рюмочной арестовали

В четверг, 25 ноября, суд избрал 39-летнему мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подозреваемого в убийстве в рязанской рюмочной арестовали. Об этом сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

В четверг, 25 ноября, суд избрал 39-летнему мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, труп 34-летней рязанки с ножевым ранением в области шеи нашли около кафе на улице Затинной во вторник, 23 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ранее подсудимый признался в преступлении.