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Вакцина против коронавируса для подростков получит цифровую маркировку
Прививку «Спутник М» зарегистрировали в среду, 24 ноября.

Вакцина против коронавируса «Спутник М» получит цифровую маркировку. Об этом в среду, 24 ноября, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.

В сообщении указано, что на каждую упаковку нанесут уникальный код в формате Data Matrix. «Это обеспечит строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки, а также защитит ее от подделки и обезопасит население», — отметили в центре.

Представители ЦРПТ указали, что маркировка обеспечит отслеживание пути вакцины от производства до медицинского учреждения. Специальный код позволит отследить ее происхождение и информацию о статусе на каждом участке прослеживания.

Напомним, вакцину «Спутник М» зарегистрировали в среду, 24 ноября.