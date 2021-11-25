В Рязанской области снизилось суточное число заболевших COVID-19

Данные на четверг, 25 ноября, опубликовал федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки выявили 243 новых случаев коронавируса. Данные на четверг, 25 ноября, опубликовал федеральный оперштаб.

Напомним, днем ранее в регионе зафиксировали 248 новых случаев COVID-19. Всего в Рязанской области за период пандемии выявили 54 311 случаев заболевания.

За сутки от COVID-19 умерли 18 жителей региона. За период пандемии число летальных случаев достигло 1 870. За сутки в Рязанской области выздоровели 238 человек, всего число вылечившихся достигло 44 645.

В России за сутки выявили 33 796 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 9 468 189.

За сутки выздоровели 38 450 человек, всего с начала пандемии вылечились 8 164 826 человек.

За сутки скончались 1 238 человек, всего — 269 057.