\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
Птн, 26
Сбт, 27
ЦБ USD 74.6 0.23 26/11
ЦБ EUR 83.68 0.04 26/11
Нал. USD 74.25 / 75.40 16:25
Нал. EUR 83.55 / 84.3 10:34
Новости
Публикации
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
Вчера 15:53
1 205
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
Вчера 14:30
1 399
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
22 ноября 15:56
2 016
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
8
10 102
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области снизилось суточное число заболевших COVID-19
Данные на четверг, 25 ноября, опубликовал федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки выявили 243 новых случаев коронавируса. Данные на четверг, 25 ноября, опубликовал федеральный оперштаб.

Напомним, днем ранее в регионе зафиксировали 248 новых случаев COVID-19. Всего в Рязанской области за период пандемии выявили 54 311 случаев заболевания.

За сутки от COVID-19 умерли 18 жителей региона. За период пандемии число летальных случаев достигло 1 870. За сутки в Рязанской области выздоровели 238 человек, всего число вылечившихся достигло 44 645.

В России за сутки выявили 33 796 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 9 468 189.

За сутки выздоровели 38 450 человек, всего с начала пандемии вылечились 8 164 826 человек.

За сутки скончались 1 238 человек, всего — 269 057.