В Рязанской области за сутки еще 248 человек заразились коронавирусом

Об этом в среду, 24 ноября, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки еще 248 человек заразились коронавирусом. Об этом в среду, 24 ноября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 54 068 случаев. Умерло за сутки 18 человек, всего — 1 852. Выздоровело за сутки 136 человек, всего — 44 407.

В России за сутки выявлено 33 558 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии — 9 434 393. Умерло за сутки 1 240 человек, всего — 267 819. Выздоровело за сутки 36 682 человека, всего — 8 126 376.