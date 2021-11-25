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В парламенте Северной Осетии не поддержали законопроекты о QR-кодах
Для одобрения документа необходимы 35 голосов депутатов.

Депутаты парламента Северной Осетии не поддержали законопроект о введении QR-кодов. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу органа.

«Да, не приняли. За — 30, против — 12, воздержались — четыре», — сообщили представители парламента. Они отметили, что для одобрения документа необходимы 35 голосов.

Правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах 12 ноября. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.