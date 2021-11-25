В Мособлдуме 32 депутата поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

Ранее Правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке против коронавируса на транспорте и в общественных местах. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

В Мособлдуме 32 депутата поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщило агентство ТАСС .

Уточняется, что 32 человека поддержали проект федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», десять проголосовали против, еще двое воздержались.

По словам председателя комитета по соцполитике и здравоохранению Мособлдумы Андрея Голубева, несмотря на то, что большинство депутатов выступили за введение QR-кодов в общественных местах, однако проект требует доработки.

Ранее Правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке против коронавируса на транспорте и в общественных местах. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.