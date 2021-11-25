Инспектор рязанского Россельхознадзора рассказал о карантине на «Пятой базе»

Зараженную колбасу привезли из Республики Чувашия.

Инспектор рязанского Россельхознадзора Михаил Ковалев рассказал о карантине на «Пятой базе». Об этом в четверг, 25 ноября, сообщила ГТРК «Ока».

По словам представителя Россельхознадзора, специалисты выехали к предпринимателю и отобрали пробы хранившейся продукции. «Было выдано предписание на изолированное хранение до результатов испытаний продукции. Согласно поступившему протоколу испытаний, в данных колбасных изделиях был обнаружен ДНК вируса африканской чумы свиней», — отметил Михаил Ковалев.

Отмечается, что зараженную продукцию привезли из Чувашии. Партию уничтожили 18 ноября.

Фото — ГТРК «Ока».