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Инспектор рязанского Россельхознадзора рассказал о карантине на «Пятой базе»
Зараженную колбасу привезли из Республики Чувашия.

Инспектор рязанского Россельхознадзора Михаил Ковалев рассказал о карантине на «Пятой базе». Об этом в четверг, 25 ноября, сообщила ГТРК «Ока».

По словам представителя Россельхознадзора, специалисты выехали к предпринимателю и отобрали пробы хранившейся продукции. «Было выдано предписание на изолированное хранение до результатов испытаний продукции. Согласно поступившему протоколу испытаний, в данных колбасных изделиях был обнаружен ДНК вируса африканской чумы свиней», — отметил Михаил Ковалев.

Отмечается, что зараженную продукцию привезли из Чувашии. Партию уничтожили 18 ноября.

Фото — ГТРК «Ока».