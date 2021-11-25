На «Пятой базе» в Рязани введут карантин из-за африканской чумы свиней

В помещении должны уничтожить продукцию из свинины и провести дезинфекцию.

На «Пятой базе» в Рязани введут карантин из-за африканской чумы свиней. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил сайт регионального правительства.

Речь идет о холодильной камере № 2 сборно-разборного здания, расположенного в 13,5 метрах от юго-восточного угла здания № 18А на проезде Шабулина. В помещении должны уничтожить продукцию из свинины и провести дезинфекцию. Карантин будет действовать в течение десяти дней.

Соответствующий проект постановления губернатора пока не вступил в законную силу и проходит экспертизу на коррупциогенность.