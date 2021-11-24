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Воспитанников спортшколы «Единство» перевели в Канищево и в Песочню
До конца декабря воспитанникам предоставили помещения для тренировок в нескольких школах города.

Учащиеся детской спортшколы «Единство», расположенной в здании бывшего училища связи на улице Каширина, тренируются в других залах. Об этом РЗН. инфо сообщил ее директор Алексей Архипов.

Спортивный зал школы с 22 ноября временно стал пунктом дополнительной вакцинации граждан. До конца декабря воспитанникам предоставили помещения для тренировок в нескольких школах города: № 15 (улица Лермонтова, дом № 22), № 39 (Первомайский проспект, дом № 62), № 59 (Касимовское шоссе, дома № 38-б), № 65 (улица Бирюзова, дома № 23-а).

«Те, кто учатся во вторую смену занимаются с 07:30 до 09:00 во дворце детского творчества», — подчеркнул директор.

Напомним, что в зале спортшколы «Единство» проводятся прививки вторым компонентом вакцины.