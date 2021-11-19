Спортзал детской спортивной школы в Рязани временно займет пункт вакцинации

В нем будут проводиться прививки вторым компонентом вакцины.

В Рязани спортивный зал детской спортшколы «Единство» временно займет пункт вакцинации. Об этом стало известно на заседании оперштаба в пятницу, 19 ноября, пишет сайт облправительства.

Спортивная школа находится по адресу: улица Каширина, дом № 1.

В зале будут проводиться прививки вторым компонентом вакцины. При этом отмечается, что воспитанники школы смогут продолжить занятия, не прерывая тренировочный процесс — администрация предоставит для этого необходимые помещения.

Напомним, единый центр вакцинации открылся в понедельник, 1 ноября.