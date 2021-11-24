В Рязани в ДТП с машиной СК пострадали три человека

Авария произошла в среду, 24 ноября, на пересечении улиц Бирюзова и Молодцова.

В Рязани в ДТП с машиной СК пострадали три человека. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла в среду, 24 ноября, примерно в 18:50, на пересечении улиц Бирюзова и Молодцова.

По данным полиции, между собой столкнулись спецавтомобиль Ford Transit и грузовой фургон Citroen. Отмечается, что первый двигался со включенными проблесковыми маяками.

В результате аварии пострадали два человека из Ford Transit и водитель Citroen. На месте работают полицейские. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в соцсетях появилось видео с места ДТП.