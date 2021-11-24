В Рязани в ДТП с машиной СК пострадали три человека
Авария произошла в среду, 24 ноября, на пересечении улиц Бирюзова и Молодцова.
В Рязани в ДТП с машиной СК пострадали три человека. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Авария произошла в среду, 24 ноября, примерно в 18:50, на пересечении улиц Бирюзова и Молодцова.
По данным полиции, между собой столкнулись спецавтомобиль Ford Transit и грузовой фургон Citroen. Отмечается, что первый двигался со включенными проблесковыми маяками.
В результате аварии пострадали два человека из Ford Transit и водитель Citroen. На месте работают полицейские. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее в соцсетях появилось видео с места ДТП.