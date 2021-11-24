\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
-4°
Чтв, 25
Птн, 26
ЦБ USD 74.37 -0.46 25/11
ЦБ EUR 83.64 -0.53 25/11
Нал. USD 74.31 / 75.60 16:41
Нал. EUR 83.4 / 84.30 17:01
Новости
Публикации
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
7 часов назад
482
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
8 часов назад
696
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
22 ноября 15:56
1 562
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
8
9 609
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани в ДТП с машиной СК пострадали три человека
Авария произошла в среду, 24 ноября, на пересечении улиц Бирюзова и Молодцова.

В Рязани в ДТП с машиной СК пострадали три человека. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла в среду, 24 ноября, примерно в 18:50, на пересечении улиц Бирюзова и Молодцова.

По данным полиции, между собой столкнулись спецавтомобиль Ford Transit и грузовой фургон Citroen. Отмечается, что первый двигался со включенными проблесковыми маяками.

В результате аварии пострадали два человека из Ford Transit и водитель Citroen. На месте работают полицейские. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в соцсетях появилось видео с места ДТП.