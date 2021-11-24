В Рязани служебный автомобиль СК столкнулся с газелью
Видео опубликовали в социальных сетях.
В Рязани автомобиль следователей столкнулся с газелью. Видео ДТП появилось в среду, 24 ноября, в группе «Рязань».
Авария случилась на перекрестке улиц Молодцова и Бирюзова. На кадрах видно, что служебный автомобиль СК вылетел на обочину. В другой стороне стоит газель, похожая на маршрутку.
Автор публикации отметил, что столкновение, вероятнее всего, произошло из-за сильного гололеда.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Фото «ДТП | Аварии | Рязань»