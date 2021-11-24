В региональном правительстве объяснили, как появился проект добычи песка в Заокском

Отмечается, что участок долгое время находился в заброшенном состоянии.

Редакция РЗН. инфо получила официальный документ «Информация по разработке месторождения песков строительных на участке недр местного значения „Заокский“». В нем объясняется, как на протяжении многих лет развивался проект создания карьера на берегу Оки рядом с Рязанью.

Согласно документу, еще в 2014 году пригородное сельхозпредприятие «Авангард» добилось включения участка между Коростовым и Заокским в перечень участков недр местного значения. К 2018 году геологическую разведку там закончили: под лугами нашли более 5 миллионов кубометров песков двух категорий. 28 апреля 2021 года министерство природопользования согласовало проектную документацию «Организация разработки и рекультивации месторождения строительных песков». Горный отвод в уточненных границах предоставлен 21 мая 2021 года № 128 на площади 63,69 гектара.

«Данный участок долгое время находился в заброшенном состоянии… С 2019 года участок передан собственником в аренду сельскохозяйственному предприятию для производства кормов. Следует отметить, что именно эта территория не использовалась жителями сел Заокское и Коростово для выпаса скота…» — значится в информационном документе.

Вести работы в новом карьере намеревается АО «Порт Коломна». 25 февраля 2019 года предприятие заключило инвестиционное соглашение с региональным правительством — на берегу реки должен появиться транспортно-логистический центр «Борки». В рамках инвестиционного проекта «Порт Коломна» обязуется до 2023 года вложить не менее 580 млн руб. в укрепление берегов и приобретение оборудования, а в бюджет обеспечить поступление 115,2 млн руб. налогов за 10 лет, создав к концу 2025 года не менее 50 рабочих мест с зарплатой не ниже оговоренного уровня.

Когда разработка месторождения завершится, проектом предусмотрена рекультивация земельных участков: северная часть карьера заполнится, а южная превратится в пруд для разведения рыбы.

«В настоящее время проводятся общественные обсуждения по проекту генерального плана Заокского сельского поселения Рязанского муниципального района Рязанской области, — значится в документе. Обсуждения проходят с 29.10.2021 по 30.11.2021 . Размещение экспозиции, прием предложений и замечаний осуществлялся с 29.10.2021 по 23.11.2021 . Решение об утверждении проекта или об отклонении и направлении его на доработку примут с учетом заключения о результатах общественных слушаний. Заседание комиссии состоится 26 ноября. Заключение о результатах публикуется через 20 рабочих дней».

Напомним, ранее эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском.