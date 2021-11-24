В Краснодарском крае прооперировали женщину, которую муж ударил в лицо ножом

Врачи отметили, что пострадавшая не погибла от болевого шока благодаря тому, что была пьяна.

В Краснодарском крае прооперировали женщину, которую муж ударил в лицо ножом. Об этом пишет Life.ru

60-летней жительнице Апшеронска хирурги удалил нож из лицевой кости. Медики рассказали, что у женщины была повреждена только носовая перегородка, нож вошел неглубоко и не задел жизненно важные органы. Они отметили, что пострадавшая не погибла от болевого шока благодаря тому, что была пьяна.

Сама женщина рассказала, что не помнит момент нападения. Она помнит, что работала у себя в теплице, а потом села за стол. Следующее, что она помнит это момент, когда она просит вызвать ей скорую помощь.

Напомним, инцидент произошел в Апшеронске 19 ноября. Мужчина ударил свою жену в лицо ножом.