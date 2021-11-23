В Краснодарском крае мужчина всадил кухонный нож супруге в лицо

Женщина смогла выбежать на улицу, где ей помогли прохожие. Мужчину задержали.

В Краснодарском крае мужчина всадил кухонный нож супруге в лицо. Об этом сообщил региональный СУ СКР.

Инцидент произошел в Апшеронске на улице Фурманова 19 ноября. Супруги распивали алкоголь и в ходе ссоры 64-летний мужчина ударил свою 60-летнюю жену ножом в лицо в область носа.

Женщина выбежала на улицу, где ее увидели прохожие. Они вызвали скорую помощь и полицию.

Мужчину задержали, он признал вину. Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство».

Фото telegram-канал 112