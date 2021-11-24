Экипажам самолетов разрешили применять средства сдерживания против дебоширов

Такой законопроект в среду, 24 ноября, Госдума приняла в третьем чтении.

Экипажам самолетов разрешили применять средства сдерживания против дебоширов. Такой законопроект в среду, 24 ноября, Госдума приняла в третьем чтении. Об этом сообщило агентство ТАСС .

Теперь в Воздушном кодексе России появится норма, благодаря которой командир воздушного судна сможет разрешить членам экипажа «применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна».

Подобное распоряжение распространяется и на сотрудников службы авиационной безопасности авиационного предприятия.

Остальные детали, в том числе перечень средств сдерживания и порядок действий членов экипажа, утвердит правительство. Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Ранее экипаж рейса «Чита-Москва» пристегнул к креслу пьяного рязанца за дебош.