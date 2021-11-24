\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
-4°
Чтв, 25
Птн, 26
ЦБ USD 74.37 -0.46 25/11
ЦБ EUR 83.64 -0.53 25/11
Нал. USD 74.31 / 75.60 16:41
Нал. EUR 83.4 / 84.30 17:01
Новости
Публикации
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
1 час назад
208
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
2 часа назад
422
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
22 ноября 15:56
1 433
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
8
9 459
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Ассоциация кондитеров опровергла информацию о повышении цен перед Новым годом
Эксперты не прогнозируют масштабного повышения цен на сладости.

Ассоциация кондитеров опровергла информацию о повышении цен перед Новым годом. Об этом в среду, 24 ноября, агентству ТАСС сообщил исполнительный директор Ассоциации Вячеслав Лашманкин.

Эксперты не прогнозируют масштабного повышения цен на сладости. По его словам, любое подорожание кондитерской продукции может привести к тому, что она окажется не по карману. К такому решению производители могут прибегнуть лишь в самом крайнем случае.

«С учетом того, что покупательная способность у нас находится не на таком высоком уровне, как хотелось бы, любое повышение цен на нашу продукцию может привести к тому, что она просто окажется не по карману. Поэтому повышение цен в кондитерской отрасли — это крайняя мера, на которую производители идут только в том случае, если не остается других вариантов. У меня есть веские основания полагать, что до Нового года ситуация будет достаточно стабильной», — сказал он.

Несмотря на это, по словам Лашманкина, за последние два года производители отметили существенный рост цен на все виды сырья и упаковки.

«Сахар, молоко, какао-продукты, упаковочные материалы — цены выросли буквально на все, но кондитеры рассматривают вопрос о повышении отпускных цен на продукцию в последнюю очередь, потому что мы понимаем, что наша продукция не является продуктом основного рациона населения, и люди покупают сладкое только после того, как закуплен базовый продуктовый набор», — добавил собеседник агентства.

Ранее ритейлеры сообщили о существенном росте цен на товары производителей «Красный Октябрь», «Бабаевский» и «Коркунов».