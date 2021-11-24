Ассоциация кондитеров опровергла информацию о повышении цен перед Новым годом

Эксперты не прогнозируют масштабного повышения цен на сладости.

Ассоциация кондитеров опровергла информацию о повышении цен перед Новым годом. Об этом в среду, 24 ноября, агентству ТАСС сообщил исполнительный директор Ассоциации Вячеслав Лашманкин.

Эксперты не прогнозируют масштабного повышения цен на сладости. По его словам, любое подорожание кондитерской продукции может привести к тому, что она окажется не по карману. К такому решению производители могут прибегнуть лишь в самом крайнем случае.

«С учетом того, что покупательная способность у нас находится не на таком высоком уровне, как хотелось бы, любое повышение цен на нашу продукцию может привести к тому, что она просто окажется не по карману. Поэтому повышение цен в кондитерской отрасли — это крайняя мера, на которую производители идут только в том случае, если не остается других вариантов. У меня есть веские основания полагать, что до Нового года ситуация будет достаточно стабильной», — сказал он.

Несмотря на это, по словам Лашманкина, за последние два года производители отметили существенный рост цен на все виды сырья и упаковки.

«Сахар, молоко, какао-продукты, упаковочные материалы — цены выросли буквально на все, но кондитеры рассматривают вопрос о повышении отпускных цен на продукцию в последнюю очередь, потому что мы понимаем, что наша продукция не является продуктом основного рациона населения, и люди покупают сладкое только после того, как закуплен базовый продуктовый набор», — добавил собеседник агентства.

Ранее ритейлеры сообщили о существенном росте цен на товары производителей «Красный Октябрь», «Бабаевский» и «Коркунов».