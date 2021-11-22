Россиян предупредили о повышении цен перед Новым годом

Некоторые компании заявили, что цены на розничные товары могут увеличиться от 4,7 до 20,5% с 1 декабря. Поставщик объяснил, что это произойдет из-за подорожания сырья, упаковок, горюче-смазочных материалов.

Перед Новым годом производители сладкой продукции планируют повысить цены. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на ритейлеров.

Некоторые компании заявили, что цены на розничные товары могут увеличиться от 4,7 до 20,5% с 1 декабря. Поставщик объяснил, что это произойдет из-за подорожания сырья, упаковок, горюче-смазочных материалов.

Отмечается, что повышение цен пока находится на рассмотрении, а отпускную стоимость товаров уже пересмотрели.

«Красный Октябрь», «Бабаевский» (входят в компанию «Объединенные кондитеры») и «Коркунов» повысили расценки на 6%. В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») рассказали, что поставщики объяснили рост отпускных цен увеличением затрат на муку, сахар, жиры и другие составляющие. В компании «Утконос онлайн» сообщили, что производители обосновали подорожание ростом цен на логистику и сырье — сахар, какао, фундук и патоку.

В Минсельхозе заявили, что кондитерские предприятия работают в условиях роста издержек. В ведомстве заявили, что это связано с подорожанием упаковки, сырья, электроэнергии, транспортных услуг и других показателей себестоимости.

Также там отметили, что увеличение отпускной стоимости может затронуть только отдельные предприятия и ассортиментные позиции и не носит системного характера.