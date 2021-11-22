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Россиян предупредили о повышении цен перед Новым годом
Некоторые компании заявили, что цены на розничные товары могут увеличиться от 4,7 до 20,5% с 1 декабря. Поставщик объяснил, что это произойдет из-за подорожания сырья, упаковок, горюче-смазочных материалов.

Перед Новым годом производители сладкой продукции планируют повысить цены. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ритейлеров.

Некоторые компании заявили, что цены на розничные товары могут увеличиться от 4,7 до 20,5% с 1 декабря. Поставщик объяснил, что это произойдет из-за подорожания сырья, упаковок, горюче-смазочных материалов.

Отмечается, что повышение цен пока находится на рассмотрении, а отпускную стоимость товаров уже пересмотрели.

«Красный Октябрь», «Бабаевский» (входят в компанию «Объединенные кондитеры») и «Коркунов» повысили расценки на 6%. В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») рассказали, что поставщики объяснили рост отпускных цен увеличением затрат на муку, сахар, жиры и другие составляющие. В компании «Утконос онлайн» сообщили, что производители обосновали подорожание ростом цен на логистику и сырье — сахар, какао, фундук и патоку.

В Минсельхозе заявили, что кондитерские предприятия работают в условиях роста издержек. В ведомстве заявили, что это связано с подорожанием упаковки, сырья, электроэнергии, транспортных услуг и других показателей себестоимости.

Также там отметили, что увеличение отпускной стоимости может затронуть только отдельные предприятия и ассортиментные позиции и не носит системного характера.