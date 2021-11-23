В Екатеринбурге суд арестовал противников QR-кодов
Им назначили по 12 суток ареста.
В Екатеринбурге суд арестовал противников QR-кодов. Об этом сообщил портал
Двое активистов выступили против введения QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. Им назначили 12 суток административного ареста.
«Им назначили арест по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции)», — уточнили в суде.
Уточняется, что процесс начался 19 ноября.
Речь идет об инциденте, когда 18 ноября протестующие против масочного режиме и QR-кодов устроили акцию в екатеринбургском торговом центре «Гранат». Тогда пришедшие десятки человек требовали их впустить внутрь.