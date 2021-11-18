В Екатеринбурге протестующие против масочного режима пытались прорваться в ТРЦ

Активисты хотели пройти в здание, ссылаясь на конституцию.

В екатеринбургском торговом центре «Гранат» протестующие против масочного режима и QR-кодов устроили акцию. Об этом сообщил портал E1.ru в четверг, 18 ноября.

Пришедшие десятки человек требовали их впустить внутрь. На ролике видно, как протестующие спрашивают: «На каком основании вы требуете маску?» Охранник сообщал им о действующем указе, однако пришедших ответ не убедил.

«Никто не может быть выше закона», — заявил один из активистов.

Отмечается, что схожие ситуации происходили одновременно у всех входных групп ТРЦ.

«Я насчитал пятнадцать человек внутри у этого входа, еще на улице были люди и рассредоточены по торговому центру у разных входов. Это было целенаправленно сделано. Просто пришли провести несанкционированный митинг. Главный у них в вязаной шапочке, его хорошо видно», — заявил старший по охране «Граната» Александр.

В ТРЦ приехали росгвардейцы. Они вывели протестующих.

Фото и видео — E1.ru