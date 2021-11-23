Рязанские депутаты в первом чтении приняли проект областного бюджета на 2022-2024 годы

Проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» рассмотрели на заседании Рязанской облдумы во вторник, 23 ноября.

Рязанские депутаты приняли областной бюджет на 2022-2024 годы в первом чтении. Проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» рассмотрели на заседании Рязанской облдумы во вторник, 23 ноября.

На заседании председатель регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что главный финансовый документ области сохранил свою социальную направленность. Среди основных приоритетов — выполнение всех социальных обязательств и достижение национальных целей.

«Во втором чтении бюджет будет рассматриваться с учетом поступающих федеральных трансфертов. Наш депутат в Госдуме, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Михайлович Макаров сообщил, что регион получит дополнительно около 7,5 миллиардов рублей. 400 миллионов из федерального бюджета выделяются на здравоохранение», — подчеркнул председатель облдумы.

Как отметил Фомин, финансовая поддержка правительства страны позволит решить вопрос семей с детьми, у которых диагностирован сахарный диабет первого типа. В настоящее время в Рязанской области детей с таким заболеванием — более трехсот человек. Всем им необходимы современные системы мониторинга глюкозы в крови — их приобретут за бюджетный счет.

Также часть средств планируют потратить на строительство и ремонт соцобъектов, развитие дорожной инфраструктуры, благоустройство территорий и реализацию инвестиционных проектов. Общий объем доходов на 2022 год составит около 68,8 млрд. рублей, расходы составляют 74 млрд. рублей.

Поправки к проекту закона об областном бюджете примет профильный комитет до 6 декабря 2021 года включительно.

Напомним, ранее депутаты Рязанской облдумы поддержали проект закона о введении QR-кодов в общественных местах.