\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
-4°
Срд, 24
-4°
Чтв, 25
ЦБ USD 74.83 1.38 24/11
ЦБ EUR 84.17 1.4 24/11
Нал. USD 74.45 / 75.60 16:59
Нал. EUR 84.08 / 84.85 16:59
Новости
Публикации
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
Вчера 15:56
859
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
6
8 837
Три причины открыть ИИС до конца 2021 года
О том, почему выгодно открывать ИИС именно в конце года...
18 ноября 14:48
3 229
На берегу Оки около Рязани хотят построить песчаный карьер. Жители бли...
В окрестностях Рязани разворачивается очередная схватка...
16 ноября 18:11
5 717
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Депутаты Рязанской облдумы выступили за введение QR-кодов в общественных местах
Всего законопроект поддержали 62,5% депутатов. В ближайшее время члены думы разработают поправки к документу.

Депутаты Рязанской облдумы поддержали федеральный законопроект о QR-кодах. Об этом стало известно в ходе заседания облпарламента во вторник, 23 ноября.

Речь идет законопроекте «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», регулирующий использование QR-кодов в общественных местах.

Как отметил председатель облдумы Аркадий Фомин, в настоящее время коронавирус представляет биологическую опасность населения. Именно поэтому государство обязано принять решительные меры и ввести «пропуски» для людей, которые безопасны для окружающих.

Всего законопроект поддержали 62,5% депутатов. В ближайшее время члены думы разработают поправки к документу.

Напомним, проект закона предполагает, что люди смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, общепиты и объекты розничной торговли только с предъявлением QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел «ковидом», либо медотвод от вакцинации. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.