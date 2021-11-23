Депутаты Рязанской облдумы выступили за введение QR-кодов в общественных местах

Всего законопроект поддержали 62,5% депутатов. В ближайшее время члены думы разработают поправки к документу.

Депутаты Рязанской облдумы поддержали федеральный законопроект о QR-кодах. Об этом стало известно в ходе заседания облпарламента во вторник, 23 ноября.

Речь идет законопроекте «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», регулирующий использование QR-кодов в общественных местах.

Как отметил председатель облдумы Аркадий Фомин, в настоящее время коронавирус представляет биологическую опасность населения. Именно поэтому государство обязано принять решительные меры и ввести «пропуски» для людей, которые безопасны для окружающих.

Всего законопроект поддержали 62,5% депутатов. В ближайшее время члены думы разработают поправки к документу.

Напомним, проект закона предполагает, что люди смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, общепиты и объекты розничной торговли только с предъявлением QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел «ковидом», либо медотвод от вакцинации. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.