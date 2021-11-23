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Пострадавшие от пожара на рынке сасовские предприниматели получат 250 тысяч рублей
Спустя две недели после пожара почти половина предпринимателей арендовали торговые площади в павильоне «Кристалл» и ТЦ «Гермес» и приступили к работе.

Пострадавшие от пожара на рынке сасовские предприниматели получат 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в группе администрации Сасовского районе «ВКонтакте».

Во вторник, 23 ноября, в Сасове прошла встреча представителей власти и местных предпринимателей, которые пострадали в результате крупного пожара в ТЦ «Меркурий».

Спустя две недели после пожара почти половина предпринимателей арендовали торговые площади в павильоне «Кристалл» и ТЦ «Гермес» и приступили к работе.

Около 10 предпринимателей обратились в учреждения соцзащиты и заключили социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. После оформления контракта им назначат единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей. Ее не нужно будет возвращать, но потратить деньги можно только на развитие бизнеса.

Старший инспектор отдела по Пителинскому и Сасовскому районам управления соцзащиты населения Ирина Заволокина рассказала, что соцконтракт положен малоимущим семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Она предложила всем пострадавшим предпринимателям заключить соглашение.

Руководитель рязанского областного фонда поддержки малого предпринимательства Алексей Исковских для восстановления бизнеса предложил сасовским предпринимателям оформить льготные займы под 1-2 процента годовых.

Напомним, торговый павильон рынка «Меркурий» вспыхнул утром в пятницу, 5 ноября. Из-за сильного задымления пожарные не могли найти очаг возгорания. Площадь пожара составляла 200 квадратных метров. Пожарные были вынуждены разбирать крышу, чтобы подобраться к огню.

Мэр Сасова пообещала поддержать предпринимателей, пострадавших из-за крупного пожара на рынке.