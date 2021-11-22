В Кремле рассказали о самочувствии Путина после ревакцинации

Ранее Путин сообщил, что прошел повторную вакцинацию «Спутником Лайт», а также готов поучаствовать в тестировании назальной вакцины, которую разрабатывают в НИЦЭМ.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что после ревакцинации президент чувствует себя нормально. Об этом передает РИА Новости .

Ранее Путин сообщил, что прошел повторную вакцинацию «Спутником Лайт», а также готов поучаствовать в тестировании назальной вакцины, которую разрабатывают в НИЦЭМ.

По словам Пескова, глава государства сможет принять участие в тестировании после того, как «врачи придут к выводу, что это можно делать».