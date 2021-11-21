Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт»

Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса вакциной «Спутник Лайт». Об этом он рассказал в воскресенье, 21 ноября, на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса вакциной «Спутник Лайт». Об этом он рассказал в воскресенье, 21 ноября, на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, сообщает РИА Новости.

«Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку „Спутником Лайт“. Это называется ревакцинация», — сказал президент.

Президент отметил, что чувствует себя хорошо. Он добавил, что регулярно общается с руководством института и подчеркнул важность встречи.

«У нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан с вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в этой вакцинации, ревакцинации, поговорить о результатах применения „Спутника Лайт“ в нашей стране и за рубежом», — отметил Владимир Путин.

Прошлой весной президент сделал прививку от COVID-19 «Спутником V».