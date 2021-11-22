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Отец ребенка, утонувшего в Кадомском районе, оставил его с пьяными знакомыми
Около 10 часов 21 ноября отец мальчика и его друзья поехали в Кадом. Дети шести и девяти лет остались дома под присмотром взрослых — родителей новой сожительницы отца. Мужчина и женщина уснули, а дети пошли гулять.

Отец ребенка, который утонул в Кадомском районе, оставил его под присмотром пьяных родителей своей новой сожительницы. Об этом пишет «МК в Рязани».

Отмечается, что 20 ноября отец и шестилетний сын, а также родители его новой сожительницы приехали в гости к знакомым в село Новоселки.

Около 10 часов 21 ноября отец мальчика и его друзья поехали в Кадом. Дети шести и девяти лет остались дома под присмотром взрослых — родителей новой сожительницы отца. Мужчина и женщина уснули, а дети пошли гулять.

Мальчики пошли на проуд около 11 часов. Младший из них вышел на лед и провалился. Второй ребенок начал звать на помощь. Из дома выбежал мужчина, он вытащил мальчика на берег. К тому моменту ребенок уде не подавак признаков жизни. По предварительным данным, погибший захлебнулся.

Мужчина и женщина, с которыми остались дети, были пьяны. Это показало медосвидетельствование.

Также известно, что погибший мальчик жил с мамой в Касимовском районе. Он учился в первом классе. Мать воспитывала троих детей: мальчика и двух девочек 2012 и 2017 годов рождения.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело.