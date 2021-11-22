В Рязанской области утонул шестилетний ребенок

По данным следствия, 21 ноября 2021 года двое мальчиков 9 и 6 лет отправились на прогулку к местному пруду Машковка без сопровождения взрослых. Младший ребенок вышел на открытый лед, провалился в воду и утонул.

В Рязанской области утонул шестилетний ребенок. Об этом сообщает сайт регионального СКР.

21 ноября 2021 в селе Новоселки Кадомского района двое мальчиков девяти и шести лет вышли на прогулку к местному пруду Машковка без взрослых.

Один из мальчиков вышел на открытый лед, провалился и утонул. По данным ИД «Пресса», погибший был вместе с братом. Тот побежал звать взрослых на помощь, но, когда те подоспели, было уже поздно.

По факту смерти шестилетнего мальчика возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.