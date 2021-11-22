\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
Втр, 23
-4°
Срд, 24
-4°
ЦБ USD 73.45 0.69 23/11
ЦБ EUR 82.77 0.19 23/11
Нал. USD 74.25 / 75.60 16:08
Нал. EUR 83.75 / 84.75 17:01
Новости
Публикации
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
3 часа назад
212
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
3
8 023
Три причины открыть ИИС до конца 2021 года
О том, почему выгодно открывать ИИС именно в конце года...
18 ноября 14:48
2 666
На берегу Оки около Рязани хотят построить песчаный карьер. Жители бли...
В окрестностях Рязани разворачивается очередная схватка...
16 ноября 18:11
5 112
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Активисты попросили у рязанских властей учесть мнение жителей Коростова и Заокского о строительстве песчаного карьера
Общественники направили обращение в управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Активисты попросили у рязанских властей учесть мнение жителей Коростова и Заокского о строительстве песчаного карьера. Об этом сообщили на сайте общественного движения Народный фронт.

16 ноября в Коростове и Заокском прошли слушания по вопросу перевода земель сельхозназначения в категорию промышленных. На берегу Оки компания «Порт Коломна» хочет построить карьер по добыче песка.

В зону промышленного назначения планируют перевести 150 гектаров земли, 60 из которых отдадут непосредственно под разработку карьера.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Рязанской области, председатель общественной организации «Экологический рязанский альянс» Евгений Рыбаков рассказал, что подобные проекты должны проводиться после глубокого научного анализа.

«Нужны серьезные исследования, которые подтвердят, что разработка песка в этой местности не повредит экологии региона. На данном же этапе мы пока не видим подтверждений, что все это будет безопасно для экосистемы Оки», — отметил он.

Как отметили в Народном фронте, по законодательству, мнение граждан на публичных слушаниях является рекомендательным и не всегда учитывается при принятии решения.

Общественники направили обращение в управление архитектуры и градостроительства Рязанской области с просьбой учесть мнение жителей Заокского и Коростова при принятии решения о строительстве карьера.

Ранее сообщалось, что эксперт назвала опасной разработку песка для экологии Заокского.