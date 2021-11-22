Активисты попросили у рязанских властей учесть мнение жителей Коростова и Заокского о строительстве песчаного карьера

Общественники направили обращение в управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Активисты попросили у рязанских властей учесть мнение жителей Коростова и Заокского о строительстве песчаного карьера. Об этом сообщили на сайте общественного движения Народный фронт.

16 ноября в Коростове и Заокском прошли слушания по вопросу перевода земель сельхозназначения в категорию промышленных. На берегу Оки компания «Порт Коломна» хочет построить карьер по добыче песка.

В зону промышленного назначения планируют перевести 150 гектаров земли, 60 из которых отдадут непосредственно под разработку карьера.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Рязанской области, председатель общественной организации «Экологический рязанский альянс» Евгений Рыбаков рассказал, что подобные проекты должны проводиться после глубокого научного анализа.

«Нужны серьезные исследования, которые подтвердят, что разработка песка в этой местности не повредит экологии региона. На данном же этапе мы пока не видим подтверждений, что все это будет безопасно для экосистемы Оки», — отметил он.

Как отметили в Народном фронте, по законодательству, мнение граждан на публичных слушаниях является рекомендательным и не всегда учитывается при принятии решения.

Общественники направили обращение в управление архитектуры и градостроительства Рязанской области с просьбой учесть мнение жителей Заокского и Коростова при принятии решения о строительстве карьера.

Ранее сообщалось, что эксперт назвала опасной разработку песка для экологии Заокского.