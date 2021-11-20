В Москве в аварии погиб известный автоблогер

В аварии на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека, один из них — автоблогер Саид Губденский. Видео с места аварии опубликовал телеграм-канал Baza.

В аварии на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека, один из них — автоблогер Саид Губденский. Видео с места аварии опубликовал телеграм-канал Baza.

BMW блогера вылетел на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями, в том числе и с машиной Ратмира Тимашева — предпринимателя из топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Был ли он в автомобиле, пока неизвестно. Причиной аварии стали игра в шашки на дороге и превышение скорости.

Два человека тяжело пострадали. Саид Губденский умер на месте ДТП еще до приезда врачей.

Погибший блогер занимался автомобильной тематикой. На его паблик подписаны около 500 тысяч человек.