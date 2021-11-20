Момент смертельного ДТП с блогером Губденским попал на камеры

Камеры видеонаблюдения зафиксировали первые секунды ДТП на Кутузовском проспекте в субботу, 20 ноября.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали первые секунды ДТП на Кутузовском проспекте в субботу, 20 ноября. Предварительно известно, что машина была на летней резине.

Водитель ВМW не справился с управлением, из-за этого машину вынесло на встречную полосу. Стало известно, что второй погибший в аварии — пассажир ВМW, президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

Напомним, в аварии на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека, один из них — автоблогер Саид Губденский.