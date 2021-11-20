\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 20
Вск, 21
Пнд, 22
ЦБ USD 72.76 0.16 20/11
ЦБ EUR 82.58 0.32 20/11
Нал. USD 73.05 / 74.30 15:48
Нал. EUR 82.55 / 83.55 16:31
Новости
Публикации
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
Вчера 12:48
2 024
Три причины открыть ИИС до конца 2021 года
О том, почему выгодно открывать ИИС именно в конце года...
18 ноября 2021 14:48
1 330
На берегу Оки около Рязани хотят построить песчаный карьер. Жители бли...
В окрестностях Рязани разворачивается очередная схватка...
16 ноября 18:11
3 620
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
12 ноября 15:55
4 762
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Стали известны подробности пожара, в котором пострадала певица Хлебникова
При пожаре в московской квартире певица Марина Хлебникова пыталась спастись самостоятельно. Об этом сообщает МК.ru.

При пожаре в московской квартире певица Марина Хлебникова пыталась спастись самостоятельно. Об этом сообщает МК.ru.

По данным издания, сотрудники МЧС нашли артистку у окна трехуровневых апартаментов, куда она смогла самостоятельно добраться ползком. Певица была без сознания.

Дочь артистки рассказала, что после того, как почувствовала запах гари, побежала в комнату матери. Хлебникова к этому времени уже надышалась угарным газом. Девушка переговаривалась с матерью до приезда пожарных.

Ранее стало известно, что очаг возгорания находился в спальне певицы. Врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о самочувствии Марины Хлебниковой. «Состояние стабильное, но тяжелое. У нее ожог лица, дыхательных путей, а это очень опасно, и интоксикация, что еще более опасно. При пожарах в первую очередь умирают от отравления угарным газом. Это, слава богу, удалось купировать. Площадь ожогов угрожающая, 20% лица и другие части тела — это много», — рассказал специалист.

Врач сообщил, что пострадавшей нужны доноры крови для переливания белков и электролитов. При этом группа не имеет значения — будет отфильтрована плазма.

Напомним, пожар произошел на четвертом этаже московского дома на улице Ратной. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность проводки после ремонтных работ. Также есть версия, что пожар мог начаться из-за непотушенной сигареты. Пострадавшую певицу Марину Хлебникову доставили в больницу.