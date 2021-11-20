Стали известны подробности пожара, в котором пострадала певица Хлебникова

При пожаре в московской квартире певица Марина Хлебникова пыталась спастись самостоятельно. Об этом сообщает МК.ru.

При пожаре в московской квартире певица Марина Хлебникова пыталась спастись самостоятельно. Об этом сообщает МК.ru .

По данным издания, сотрудники МЧС нашли артистку у окна трехуровневых апартаментов, куда она смогла самостоятельно добраться ползком. Певица была без сознания.

Дочь артистки рассказала, что после того, как почувствовала запах гари, побежала в комнату матери. Хлебникова к этому времени уже надышалась угарным газом. Девушка переговаривалась с матерью до приезда пожарных.

Ранее стало известно, что очаг возгорания находился в спальне певицы. Врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал в эфире телеканала « Россия 1 » о самочувствии Марины Хлебниковой. «Состояние стабильное, но тяжелое. У нее ожог лица, дыхательных путей, а это очень опасно, и интоксикация, что еще более опасно. При пожарах в первую очередь умирают от отравления угарным газом. Это, слава богу, удалось купировать. Площадь ожогов угрожающая, 20% лица и другие части тела — это много», — рассказал специалист.

Врач сообщил, что пострадавшей нужны доноры крови для переливания белков и электролитов. При этом группа не имеет значения — будет отфильтрована плазма.

Напомним, пожар произошел на четвертом этаже московского дома на улице Ратной. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность проводки после ремонтных работ. Также есть версия, что пожар мог начаться из-за непотушенной сигареты. Пострадавшую певицу Марину Хлебникову доставили в больницу.