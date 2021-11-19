Певица Марина Хлебникова попала в больницу после пожара

По словам очевидцев, Хлебникову вынесли из подъезда без сознания, с обгоревшей одежде и с ожогами.

Певица Марина Хлебникова попала в больницу после пожара. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Пожар произошел вечером в четверг, 18 ноября, в Москве на улице Ратной в двухуровневой квартире на четвертом этаже. Из квартиры эвакуировали пять человек, двоих отправили в больницу, в том числе Марину Хлебникову.

Собеседник агентства уточнил, что певицу госпитализировали из-за отравления продуктами горения.

Telegram-канал Mash сообщил, что спасателей вызвала дочь артистки. По словам очевидцев, Хлебникову вынесли из подъезда без сознания, с обгоревшей одежде и с ожогами.

По данным telegram-канала 112, предварительной причиной пожара стала непотушенная сигарета. Марина Хлебникова находится в коме, у нее 20 процентов ожогов тела.

Фото соцсети