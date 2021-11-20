Скончался артист Валерий Гаркалин

Скончался Народный артист России Валерий Гаркалин. Он боролся с коронавирусом с начала октября.

Скончался Народный артист России Валерий Гаркалин. Об этом сообщил ТАСС в субботу, 20 ноября, ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Гаркалин боролся с коронавирусом с начала октября. Артиста 2 октября доставили в больницу в Коммунарке.

Гаркалину было 67 лет. Он известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Был педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.

Напомним, ранее Валерий Гаркалин попал в реанимацию. В последние дни его состояние значительно ухудшилось — начался тромбоз артерий верхних конечностей, предстояла ампутация руки.