Артисту Валерию Гаркалину грозит ампутация руки из-за «ковида»

У него начался тромбоз артерий верхних конечностей.

Артисту Валерию Гаркалину медики хотят ампутировать руку. Об этом « КП » сообщил источник в здравоохранении.

67-летний народный артист России попал в больницу 2 октября с коронавирусом. В настоящее время его состояние значительно ухудшилось — у него начался тромбоз артерий верхних конечностей. Медики прогнозируют, что, если болезнь продолжит прогрессировать, актеру ампутируют руку.

«К сожалению, его состояние остается крайне тяжелым и ухудшается. Был диагностирован тромбоз артерий верхних конечностей, артиста уже несколько раз осматривал хирург. По его заключению, правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее», — рассказал источник.

Он также сообщил, что врачи делают все возможное, чтобы Гаркалину стало лучше. Они надеются, что ампутации руки удастся избежать.

В свою очередь агент народного артиста Наталья Теплова эту информацию не подтвердила .

Фото РИА Новости