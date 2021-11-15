Артисту Валерию Гаркалину грозит ампутация руки из-за «ковида»

Артисту Валерию Гаркалину медики хотят ампутировать руку. Об этом «
67-летний народный артист России попал в больницу 2 октября с коронавирусом. В настоящее время его состояние значительно ухудшилось — у него начался тромбоз артерий верхних конечностей. Медики прогнозируют, что, если болезнь продолжит прогрессировать, актеру ампутируют руку.
«К сожалению, его состояние остается крайне тяжелым и ухудшается. Был диагностирован тромбоз артерий верхних конечностей, артиста уже несколько раз осматривал хирург. По его заключению, правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее», — рассказал источник.
Он также сообщил, что врачи делают все возможное, чтобы Гаркалину стало лучше. Они надеются, что ампутации руки удастся избежать.
В свою очередь агент народного артиста Наталья Теплова эту информацию
Фото РИА Новости