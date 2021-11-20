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Рязанский хор вновь выступит в прямом эфире Первого канала
Молодежный камерный хор РГУ имени Сергея Есенина выступит в прямом эфире на Первом канале. Во вторник, 23 ноября, коллектив исполнит в передаче «Доброе утро» колумбийскую песню «Prende La Vela».

Молодежный камерный хор РГУ имени Сергея Есенина выступит в прямом эфире на Первом канале. Во вторник, 23 ноября, коллектив исполнит в передаче «Доброе утро» колумбийскую песню «Prende La Vela».

Рязанцев покажут на федеральном канале после 9:00.

Хор уже выступал в прямом эфире не Первом канале в июле. Тогда рязанцы исполнили замбийскую народную песню «Bonse Aba» и спиритчуэл «Jerico».

Напомним, молодежный хор РГУ имени Сергея Есенина был основан в 2006 году. В 2011 году коллектив выпустил свой первый музыкальный альбом.

На счету у хора десятки сольных концертов, выступлений на конкурсах и фестивалях в городах России и мира. Коллектив принимал участие во Всемирных хоровых играх, самом масштабном хоровом конкурсе планеты, откуда он привез две золотые медали. Всего на его счету шесть золотых и две серебряные медали международного достоинства.

В мае 2021 года коллектив отметил свое 15-летие сольным концертом в рязанской филармонии.