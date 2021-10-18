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В Рязани планируют изменить движение маршрутки № 96
Управление транспорта подготовило предложения по изменению движение маршрута № 96. Планируется сделать БСМП конечным пунктом маршрута.

В Рязани планируют изменить движение маршрутки № 96. Об этом глава горадминистрации Елена Сорокина написала на странице «ВКонтакте».

Мэр Рязани проверила дорогу на улице Гоголя. На участке ремонтируют дорогу протяженностью 550 метров — от БСМП до пересечения с улицей Черновицкой.

На данный момент там полностью заменили покрытие проезжей части. После завершения ремонтных работ нанесут разметку и установят знаки.

Сорокина поручила привести дорогу в порядок, а управлению благоустройства усилить контроль за исполнителем.

Мэр Рязани совместно с подрядчиком, руководителями БСМП и технологического колледжа прошлись по территории. Сорокина отметила, что на улице Гоголя в районе дома № 52 тротуар находится на возвышении и пешеходам нужно преодолевать небольшой уклон. Мэр Рязани поручила исправить это.

Также она обратила внимание, что деревья сильно разрослись и мешают движению пешеходов, транспорта, ремонту дороги. Глава горадминистрации отметила, что участок осмотрят специалисты совместно с экологами и при необходимости удалят аварийные деревья.

Мэр Рязани добавила, что управление транспорта подготовило предложения по изменению движение маршрута № 96. Планируется сделать БСМП конечным пунктом маршрута.

«Таким образом, после завершения ремонта будет обеспечена транспортная доступность микрорайона для жителей Октябрьского округа», — заявила Сорокина.