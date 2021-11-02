Рязанского журналиста, который прорвался через пост охраны в ТРЦ без QR-кода, могут привлечь к ответственности
Ранее появилось видео, как тележурналист прорвался через пост охраны со словами «Не имеете права!».
Рязанского тележурналиста Александра Бредихина, который прорвался через пост охраны в ТРЦ «Круиз» без QR-кода, могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом «
Речь идет о статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».
«Что хотел доказать этот мужчина своим поступком и зачем он выложил видео правонарушения — не понятно. В любом случае, его действия являются безответственными и им будет дана соответствующая правовая оценка», — рассказал собеседник агентства.
Ранее в сети появилось видео, как тележурналист прорвался через пост охраны со словами «Не имеете права!».