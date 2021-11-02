Рязанский журналист прорвался через пост охраны в ТРЦ «Круиз» без QR-кода

На кадрах мужчина прошел через пост охраны, где его пыталась остановить сотрудница торгового центра.

Рязанский тележурналист Александр Бредихин прорвался через пост охраны в ТРЦ «Круиз», где проверяли QR-коды. Ролик выложили в понедельник, 1 ноября, в группе « Новости Рязани ВКонтакте ».

На кадрах мужчина прошел через пост охраны, где его пыталась остановить сотрудница торгового центра. Она попросила его предъявить паспорт и QR-код. На что он ей в ответ прокричал «не имеете права» и «нарушаете Конституцию».